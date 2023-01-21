Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшие дни погода в столице будет облачной и без существенных осадков, при этом на следующей неделе стоит ожидать похолодания. Об этом в субботу, 21 января, сообщили синоптики.

— В субботу, 21 января, днем в столице будет около нуля, вечером температура начнет понижаться. В ночь на воскресенье возможны заморозки до минус шести градусов, днем — от минус одного до минус трех, — говорится в сообщении.

При этом с понедельника, 23 января, в городе стоит ожидать понижения температуры до минус четырех градусов, во вторник — до 10 градусов, а в среду ожидается до восьми градусов мороза, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами сильная гололедица и до шести градусов ниже нуля ожидает жителей столичного региона в предстоящую субботу, 21 января.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», какой будет погода в городе на следующей неделе. По ее словам, всю неделю в столице ожидается небольшой мороз, при этом погода будет довольно комфортной. К концу недели возможно увеличение количества осадков.