Пользователи WhatsApp могут получить долгожданную функцию для фото

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В мессенджере WhatsApp* может появиться новая функция для фото. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Так, раньше в мессенджере были проблемы с фотографиями, поскольку их приходилось сжимать, в связи с чем качество ухудшалось. Благодаря нововведению, пользователь сможет выбрать: отправить кадр в исходном качестве либо сжать его.

Человеку необходимо будет нажать на иконку, а после выбрать качество изображения. Между тем сейчас в настройках мессенджера есть опция по пересылке фото в наилучшем качестве. Но даже с ней качество фото не остается прежним.

На данный момент проходит тестирование бета-версии такой функции. Как уточняется, она может появиться в приложении в скором времени.

Также стало известно о появлении новой функции в мессенджере — так, в WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет отправлять сообщения самому себе для их сохранения.

Мессенджер WhatsApp неоднократно взламывали хакеры и таким образом крали чужие личные данные. Так ли опасно его использование для россиян, а также какой мессенджер на сегодняшний день считается самым надежным, «Вечерней Москве» рассказал специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

*Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.