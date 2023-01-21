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Туристы на воздушном шаре застряли на высоте две тысячи метров в сочинских горах

Араз Салехов
Происшествия
Туристы на воздушном шаре застряли на высоте две тысячи метров в сочинских горах
Фото: Pixabay

Туристы на воздушном шаре застряли на высоте две тысячи метров в районе горы Семиглавая в Сочи. Об этом стало известно в субботу, 21 января.

Пять человек вылетели из села Солох-аул в сторону Головинки. В пути летательный аппарат зацепился за деревья и повис. На борту находятся двое взрослых и трое детей, все живы.

Сотрудники МЧС уже выдвинулись им на помощь на вертолете Ка-32.

— С воздуха сотрудники МЧС России проведут мониторинг обстановки, после чего будет принято решение об эвакуации людей, — говорится в сообщении ведомства.

В конце декабря в Магаданской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку, в результате чего машина перевернулась и загорелась. Один человек пострадал. Инцидент произошел в районе 11:30 по местному времени. Летательный аппарат следовал по маршруту «Магадан-13 — поселок Татоямск». Когда вертолет приближался к пункту назначения, ему пришлось совершить аварийную посадку. При приземлении он столкнулся с неким наземным объектом, перевернулся и загорелся.

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