Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Спасатели нашли всех пассажиров аварийно приземлившегося в Сочи воздушного шара

Евгений Жуков
Происшествия
Спасатели нашли всех пассажиров аварийно приземлившегося в Сочи воздушного шара
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Спасатели обнаружили всех пассажиров воздушного шара, совершившего аварийную посадку под Сочи. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

— Все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазоревском районе Сочи, найдены, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Kub Mash

На текущий момент спасатели оценивают состояние людей на месте, передает Telegram-канал ведомства.

21 января двое взрослых и трое детей застряли на воздушном шаре во время катания в районе города Сочи. Тогда сотрудники МЧС выдвинулись на помощь на вертолете Ка-32.

В свою очередь СК России по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту оказания услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности.

МЧС Спасатели Сочи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте