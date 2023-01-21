Спасатели нашли всех пассажиров аварийно приземлившегося в Сочи воздушного шара

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Спасатели обнаружили всех пассажиров воздушного шара, совершившего аварийную посадку под Сочи. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

— Все пассажиры воздушного шара, совершившего нештатную посадку в поселке Солохаул в Лазоревском районе Сочи, найдены, — говорится в сообщении.

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На текущий момент спасатели оценивают состояние людей на месте, передает Telegram-канал ведомства.

21 января двое взрослых и трое детей застряли на воздушном шаре во время катания в районе города Сочи. Тогда сотрудники МЧС выдвинулись на помощь на вертолете Ка-32.

В свою очередь СК России по Краснодарскому краю начал доследственную проверку по факту оказания услуг по прокату воздушного шара, не отвечающих требованиям безопасности.