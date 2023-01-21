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Минобороны: Батарея С-300 отработала защиту от атак на военные объекты в Подмосковье

Евгений Жуков
Общество
Минобороны: Батарея С-300 отработала защиту от атак на военные объекты в Подмосковье
Фото: Минобороны РФ

Учения по отражению силами противовоздушной обороны атак предполагаемого противника проведены в Подмосковье с привлечением батареи зенитно-ракетного комплекса С-300. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

— В Московской области состоялась тренировка с личным составом зенитной ракетной бригады Западного военного округа по отражению воздушных атак на важные военные, промышленные и административные объекты, — говорится в сообщении.

В ходе выполнения задач батарея выдвинулась в указанный район, где комплексы были развернуты для дальнейшего несения боевого дежурства.

При фиксировании целей, имитирующих беспилотники и баллистические ракеты, «зенитчики выполнили электронные пуски ракет».

В данных учениях приняло участие свыше 150 военнослужащих и более 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, говорится на сайте Минобороны.

1 января стало известно, что Россия в 2023 году проведет серию международных военных учений. В рамках подготовительных военных мероприятий на российских полигонах пройдут маневры «Индра-2023» с Индией, «Мирная миссия — 2023» со странами Шанхайской организации сотрудничества, а также «Дружба-2023» с Пакистаном.

Подмосковье ПВО Учения Россия Минобороны
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