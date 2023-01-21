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Economist: Бойцы ВСУ жалуются на скучающих по России жителей Купянска

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Economist: Бойцы ВСУ жалуются на скучающих по России жителей Купянска
Фото: Denis Vitchenko / CC BY-SA 4.0

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения города Купянска и его окрестностей. Об этом в субботу, 21 января, сообщило издание Economist.

По мнению исполняющего обязанности мэра города Андрея Беседина, «пророссийские настроения» на этой территории по-прежнему остаются высокими, даже спустя несколько месяцев после захвата города украинскими военнослужащими.

Некоторые из бойцов ВСУ рассказали корреспонденту издания, что местные жители публикуют фотографии боевой техники Украины в российские социальные сети, а также отказываются от их помощи.

Отмечается, что военнослужащим запретили принимать еду от горожан, поскольку она может быть отравлена. Помимо этого, один из украинских волонтеров рассказал, что горожане «все еще скучают по россиянам».

До этого офицер 2-го армейского корпуса Андрей Марочко заявил, что ВСУ используют ложные позиции на Купянском направлении спецоперации, чтобы скрыть реальную численность личного состава.

Украина Спецоперации Россия Донбасс
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