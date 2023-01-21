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Страны Балтии призвали Германию поставить Украине танки Leopard

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Страны Балтии призвали Германию поставить Украине танки Leopard
Фото: Ministerie van Defensie / CC0

Ряд стран Балтии обратились с призывом к Германии передать ВСУ танки Leopard. Об этом в субботу, 21 января, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

— Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, призвали Германию сейчас направить Украине танки Leopard, — написал дипломат в Twitter.

По его мнению, это необходимо сделать безотлагательно для того, чтобы «помочь Украине и скорее восстановить мир в Европе».

Ландсбергис также добавил, что сегодня на Германию как на страну, лидирующую в ЕС по своей военной мощи, «ложится особая ответственность».

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что по итогам встречи на авиабазе США Рамштайн в Германии участники не смогли достигнуть единого мнения касательно поставок немецких танков Киеву.

До этого американский военный аналитик Уильям Дж. Хенниган сообщил, что поставки танков ВСУ вызвали споры между Вашингтоном и Германией.

Он отметил, что на встрече главы Пентагона с немецким министром обороны каждая из сторон назвала аргументы, почему не она, а оппонент должен первым поставить военную технику Украине.

Украина Прибалтика Германия Литва Танки
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