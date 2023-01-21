«За закрытыми дверями»: Резников рассказал о тайных поставках для ВСУ

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что некоторые пакеты военной помощи на встрече «Рамштайн» удалось согласовать кулуарно, не разглашая подробностей.

— Некоторые пакеты военной помощи были озвучены за закрытыми дверями. Значительная часть обсуждений касалась усиления противовоздушной обороны Украины, — передает слова Резникова РИА Новости.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что по итогам встречи на авиабазе США Рамштайн участники не смогли достигнуть единого мнения касательно поставок немецких танков Киеву.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис отметил, что западные танки не помогут Украине переломить ход боевых действий в свою сторону и победить Россию.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО будет поставлять Украине оружие «столько, сколько потребуется». Какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».