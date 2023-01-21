Назван самый подорожавший в России в 2022 году товар

Фото: Unsplash

Специалисты Росстата назвали самые подорожавшие в стране за 2022 год товары.

Наибольший рост цен зафиксирован на поездки за границу, на йод, а также на средства гигиены. При этом резко подешевели овощи из «борщевого набора» и стройматериалы.

Так, в докладе говорится, что средняя стоимость йода в 2022-м по сравнению с декабрем 2021 года увеличилась на 55,2 процента. Для сравнения, в 2021-м этот медикамент подорожал только на 10 процентов.

Среди 560 отслеживаемых товаров и услуг сильнее всего выросли цены на туристические услуги. Больше всего это коснулось путевок в Египет — стоимость на них в среднем выросла на 160 процентов.

Эксперты отметили значительный рост цен за спички, туалетное мыло, женские прокладки, легковые автомобили, дезодоранты, маргарин, хозяйственное мыло, а также шампунь.

По итогам года было зафиксировано массовое удешевление плодоовощной продукции: например, цены на капусту белокочанную снизились на 53 процента, картофель — на 31 процент, свеклу — на 26 процентов, передает РБК.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что в стране наблюдается тренд на снижение инфляции. В текущем году подобная тенденция может продолжиться, а показатель вернется к значению 5 процентов.