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Сражающиеся на стороне Украины наемники, в отличие от солдат ВСУ, ведут себя более дерзко. Об этом заявил один из командиров группы «Вагнер» в Артемовске.

— Наемники — более дерзкие. Если они приходят на позиции, они более активно себя пытаются вести, более активно пытаются атаковать, что-то отжать, уничтожить, но получают здравый отпор, ретируются и отступают, оставляя там бедолаг-вэсэушников, — сказал военный.

Он добавил, что когда складывается удобная погодная ситуация и «все замерзло», приходят «крутые ребята», а затем «получают по щам и убегают». В результате сражаться приходится бойцам ВСУ, передает РИА Новости.

До этого агентство AFP сообщило, что США порекомендовали Украине вывести свои подразделения из города Артемовска в ДНР.

По данным собеседника издания, усиленное внимание Киева к удержанию этого населенного пункта якобы мешает готовиться к ожидаемому Вашингтоном весеннему наступлению. Он отметил, что в ситуации с Артемовском время играет на руку России, поскольку у нее больше артиллерийских ресурсов и военных.