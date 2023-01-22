Остеохондроз, туберкулез или рак: о каких заболеваниях может говорить боль в спине

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Причиной боли в спине, которая возникает на уровне грудной клетки, нередко является остеохондроз или межпозвоночная грыжа, но есть ряд недугов, которые могут проявляться таким же образом. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще проблемы со здоровьем связаны с подобной клинической картиной.

По словам мануального терапевта Хасана Гусейнова, причин, вызывающих боль со стороны спины на уровне легких, огромное множество.

— Сначала может показаться, что такой симптом — признак остеохондроза, потому что при нем у человека действительно болит в зоне легких с тыльной стороны. Но подобные ощущения возникают в том числе при межпозвоночной грыже, — уточнил эксперт.

Более того, не стоит исключать из перечня причин острые инфекционные или вирусные заболевания.

— Воспаление легких — при нем мы всегда испытываем ломоту в теле, спина болит очень сильно. Но в данном случае мы сразу понимаем причину боли — повышается температура и усиливаются все симптомы, свойственные ОРВИ. Кроме того, возникает поражение легких, что также может способствовать возникновению болевых ощущений, отдающих в спину.

Плеврит и туберкулез легких — недуги во время которых боли в спине в области грудной клетки тоже не редкость.

Разобраться в источнике дискомфортных ощущений позволит диагностика, заметил спикер.

Характер боли, по словам специалиста, имеет значение. Так, если болит правое легкое со спины, это может быть признаком злокачественного новообразования. Хуже всего, что рак легких долгое время протекает бессимптомно. А уже появившуюся боль неспециалисту легко можно спутать с позвоночной.

При болезни легких у пациента наблюдаются кашель и боль в грудной клетке со стороны спины. Но это не сильная боль, а лишь покалывающая. Она возникает преимущественно при глубоком вздохе.

А вот среди болезней, которые непосредственно взаимосвязаны со здоровьем осанки, эксперт выделил остеохондроз и межпозвоночную грыжу.

— При остеохондрозе болевые ощущения настигают пациента при поднятии тяжелых предметов, во время наклонов, резких движений и глубоких вдохах. Чтобы боль прекратилась, иногда достаточно сходить на массаж или полежать.

Если межпозвоночная грыжа стала причиной боли, то ее определяют по следующим признакам:

Боль в спине, отдающая в грудную клетку, онемение области, где располагается источник боли;

Сильные боли по ходу межреберных нервов, не позволяющие спокойно дышать и кашлять.

А нередко такая форма грыжи сопровождается болевыми ощущениями, которые фиксируются на месте расположения сердца. У пациента могут возникать ощущения имитации приступов стенокардии, заключил спикер.