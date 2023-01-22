Морозную и облачную погоду пообещали москвичам 22 января

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Облачная с прояснениями погода, по области местами снег, сильная гололедица и до 5 градусов ниже нуля — такая погода ожидает столичный регион в предстоящее воскресенье, 22 января. Таким прогнозом поделились специалисты российского Гидрометцентра.

В дневное время суток в российской столице температура воздуха будет находиться в диапазоне от -1 до -3 градусов, ночью столбики термометров опустятся до пяти градусов со знаком «минус». В Подмосковье днем ожидается до -6 градусов, а ночью — до 8 градусов мороза.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра РФ, ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление при этом составит 763-766 миллиметров ртутного столба.

Отсутствие осадков, солнце и морозы до 3-7 градусов днем прогнозируются в Москве в начале следующей недели. Об этом накануне сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

До этого ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что всю предстоящую неделю в столице ожидается небольшой мороз, при этом погода будет довольно комфортной. К концу недели возможно увеличение количества осадков.