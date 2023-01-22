Американский политик резко высказалась о голодающих жителях Украины

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Властям Соединенных Штатов стоит обратить внимание на проблемы собственных граждан прежде чем бросаться на помощь другим государствам. Такое мнение в субботу, 21 января, высказала представительница Республиканской партии США Лаверн Спайсер.

— Спросите, есть ли мне хоть какое-то дело до голода на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами ежедневно выстраивается очередь из тысячи человек, — написала политик на своей странице в социальной сети Twitter.

Спайсер кроме того назвала оказание финансовой поддержки украинской стороне «самым крупным разводом» на своей памяти.

В минувший четверг, 19 января, в Петнагоне сообщили, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов.

При этом правительство Венгрии заблокировало утверждение Евросоюзом седьмого пакета поддержки на приобретение вооружения для Украины. Речь идет о сумме 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Отмечается, что страны ЕС продолжат оказывать давление на венгерские власти во время встречи глав внешнеполитических ведомств в понедельник, 23 января.