Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Американский политик резко высказалась о голодающих жителях Украины

Егор Провоторов
В мире
Американский политик резко высказалась о голодающих жителях Украины
Фото: president.gov.ua

Властям Соединенных Штатов стоит обратить внимание на проблемы собственных граждан прежде чем бросаться на помощь другим государствам. Такое мнение в субботу, 21 января, высказала представительница Республиканской партии США Лаверн Спайсер.

— Спросите, есть ли мне хоть какое-то дело до голода на Украине, когда у моего пункта раздачи еды в Майами ежедневно выстраивается очередь из тысячи человек, — написала политик на своей странице в социальной сети Twitter.

Спайсер кроме того назвала оказание финансовой поддержки украинской стороне «самым крупным разводом» на своей памяти.

В минувший четверг, 19 января, в Петнагоне сообщили, что Соединенные Штаты Америки выделят Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов.

При этом правительство Венгрии заблокировало утверждение Евросоюзом седьмого пакета поддержки на приобретение вооружения для Украины. Речь идет о сумме 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Отмечается, что страны ЕС продолжат оказывать давление на венгерские власти во время встречи глав внешнеполитических ведомств в понедельник, 23 января.

Украина США Голод
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте