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Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи Украине

Юлия Курганова
В мире
Соединенные Штаты объявили о новом пакете помощи Украине
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в Пентагоне.

— Министерство обороны США объявляет о выделении военной помощи для обеспечения критической безопасности Украины и потребностей в обороне. Это выделение оценивается в 2,5 миллиарда долларов, — сказано в сообщении, передает РИА Новости.

5 января в Белом доме сообщили, что в очередном пакете военной поддержки Соединенные Штаты Америки планируют передать Украине БМП Bradley, а Германия — БМП Marder и батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Помимо этого, Вашингтон и Берлин собираются направить специалистов, которые будут обучать украинские войска использовать выделенные вооружения.

Правительство Венгрии заблокировало утверждение Евросоюзом седьмого пакета поддержки на приобретение вооружения для Украины. Речь идет о сумме в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Отмечается, что страны ЕС продолжат оказывать давление на венгерские власти во время встречи глав внешнеполитических ведомств в понедельник, 23 января.

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