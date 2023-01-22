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Приметы и советы

В США назвали «идиотизмом» заявление Байдена о секретных документах

Александр Афонин
В мире
В США назвали «идиотизмом» заявление Байдена о секретных документах
Фото: flickr/whitehouse

Заявление президента США Джо Байдена, согласно которому он сожалеет о найденных в его гараже секретных документах, говорит о полном «идиотизме». Об этом в воскресенье, 22 января, заявил ведущий Fox News Джонатан Тарли.

— Его (Байдена. — прим. «ВМ») заявление «без сожалений» просто бесит. Это также редкостный дебилизм, учитывая присутствие прокурора на месте, — сказал он.

Тарли добавил, что поведение Байдена касательно документов можно объяснить двумя версиями. Либо американский лидер верит, что генпрокурор скроет подробности дела, либо наоборот — он старается, чтобы на него завели уголовное дело.

По словам журналиста, порядка 60 процентов американцев недовольны безответственностью своего президента. Об этом свидетельствуют данные опроса телеканала, передает РИА Новости.

После обнаружения секретных документов в гараже Байдена вокруг президента США разразился скандал. В связи с этим американская генпрокуратура уже начала специальное расследование. Чем грозит Байдену «гаражный кейс» и как это повлияет на его второй срок — в материале «Вечерней Москвы».

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