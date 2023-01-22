Москвичам рассказали о проекте «Спортивные выходные»

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Проект «Спортивные выходные», курируемый столичными центрами госуслуг «Мои документы» и департаментом спорта, начинался в 2020 году с занятий в парках города. Сегодня же москвичи могут посетить масштабную программу бесплатных тренировок по разным направлениям.

— Идея организовать проект «Спортивные выходные» появилась неслучайно. Из года в год интерес к спорту у москвичей растет, и мы задумались над альтернативой фитнес-клубам и спортивным секциям, — рассказала заместитель директора по связям с общественностью и внутрикорпоративным коммуникациям центров госуслуг «Мои документы» Кристина Сиротинина.

Первые занятия проекта проводились в парках Южного административного округа. Благодаря высокой популярности его действие расширили на весь город. Теперь жители столицы могут заняться спортом в Доме культуры ГЭС-2, на крыше Северного речного вокзала и других площадках.

Все занятия проводятся под руководством мастеров спорта, а также чемпионов Европы и мира. С их помощью горожане могут освоить йогу, бачату, фитбоксинг и другие направления. А для тех, кто не успевает посещать очные тренировки, были разработаны специальные онлайн-программы, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что 25 января на ГУМ-катке состоится Всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая ночь». В программу мероприятий войдут поздравления от известных гостей, выступления творческих коллективов и спортивные соревнования.