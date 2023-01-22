Ефимов: Около 190 тысяч контрактов заключили с малым и средним бизнесом в 2022 году

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В прошлом году столичные заказчики заключили 186,7 тысячи контрактов с представителями малого и среднего бизнеса при помощи портала поставщиков. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Оперативные потребности городских и муниципальных заказчиков на портале поставщиков обеспечивают 290 тысяч предпринимателей, более 90 процентов из них — представители малого и среднего бизнеса. В прошлом году московские заказчики заключили с ними 186,7 тысячи контрактов на 35,5 миллиарда рублей, — сказал он.

Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что наиболее активными оказались представители микропредприятий. В прошлом году с ними заключили 161,4 тысячи контрактов, сумма которых составила 29,1 миллиарда рублей.

Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Роман Урнышев отметил, что в 2022 году для столичных предпринимателей начал работу ряд новых сервисов. Среди них — услуга автоматических ставок. С ее помощью пользователи могут принимать участие в нескольких котировочных сессиях одновременно.

Накануне Владимир Ефимов сообщил, что в 2022 году руководство города предоставило промышленным комплексам и технопаркам льготы на аренду земли в размере более 30 миллионов рублей. Скидка представляет собой одну из мер поддержки, которую Москва реализует с 2016 года, в отношении промышленных предприятий.