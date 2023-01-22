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Приметы и советы

Терапевт предупредил, что восстановление после гриппа может длиться свыше трех месяцев

Александр Афонин
Общество
Терапевт предупредил, что восстановление после гриппа может длиться свыше трех месяцев
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Организм после перенесенного гриппа может восстанавливаться на протяжении более трех месяцев, если болезнь протекала в тяжелой форме. Об этом сообщил заведующий терапевтическим отделением онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков.

— При тяжелой форме гриппа организму может потребоваться порядка трех месяцев, а иногда и больше. На срок восстановления может оказывать влияние состояние иммунитета перед наступлением болезни, наличие хронических заболеваний, — сказал он.

Специалист добавил, что среди наиболее опасных осложнений гриппа расположились вирусная пневмония, менингит, обострение ишемической болезни сердца и так далее, передает URA.RU.

Грипп — это острая респираторная вирусная инфекция, которая может вызвать смертельные осложнения. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, какие симптомы указывают на развитие осложнений при гриппе и кто находится в группе риска.

По словам эксперта, человек не сможет самостоятельно определить, началось ли у него развитие осложнений. У него возникают ощущения, что ему просто очень плохо.

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