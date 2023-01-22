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Боррель: Евросоюзу удалось избавиться от энергетической зависимости от России

Александр Афонин
В мире
Боррель: Евросоюзу удалось избавиться от энергетической зависимости от России
Фото: flickr/european_parliament

На сегодняшний день Евросоюзу удалось преодолеть энергетическую зависимость от России, цены на топливо в регионе вернулись к уровню начала прошлого года. Такое мнение высказал в воскресенье, 22 января, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Мы за несколько месяцев устранили энергетическую зависимость от РФ, которую создавали годами... Мы прошли чрезвычайно напряженную фазу роста цен, но они вернулись к довоенным значениям, — сказал он в интервью газете Diário.

Боррель добавил, что резкий рост цен на энергоносители в августе прошлого года был связан со спекулятивной напряженностью на рынках. На текущий момент энергетический кризис уже нельзя связывать с Украиной, так как это стало структурной проблемой энергетики.

До этого госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби заявил, что возвращение российского газа на рынок Евросоюза станет большим облечением и поможет стабилизировать цены. По его словам, европейские страны на данном этапе пытаются разнообразить свои источники углеводородов.

Евросоюз (ЕС) Россия Энергетика
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