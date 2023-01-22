Три автомобиля столкнулись на 108-м километре МКАД

Фото: Вечерняя Москва

Москва, МКАД, 108-й километр Карта всех событий

На внутренней стороне 108-го километра МКАД произошла авария с участием трех автомобилей. Об этом в воскресенье, 22 января, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. В результате аварии перекрыты три полосы для движения транспорта.

Помимо этого, утром 22 января на внутренней стороны 64-го километра МКАД водитель легкового автомобиля выехал с проезжей части и перевернулся. На месте работали оперативные службы города, а информация о пострадавших уточнялась.

Накануне авария случилась на 72-м километре МКАД в районе Новокуркинского шоссе. Там произошло столкновение нескольких машин. В результате происшествия были временно заняты две полосы из шести.