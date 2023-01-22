Фото: president.gov.ua

Директор по связям с общественностью иностранного легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмеше Файк угрожала командованию обнародовать данные, которые могли привести к «развалу» украинской армии. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщила британская газета Daily Mail.

— Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла, — приводит издание ее слова с аудиозаписи разговора, сделанной без ее согласия.

По информации газеты, Файк несколько раз пытались уволить из легиона. Однако она обладала данными о коррупции в украинских войсках и отношении к иностранным наемникам, благодаря чему угрожала их распространением. Информацию о важности этих сведений подтвердило украинское должностное лицо, занятое расследованием дела директора.

До этого пленный украинский военнослужащий Ярослав Заярный сообщил, что украинцы выдают фотографии своих многочисленных погибших во время специальной военной операции за россиян. Он предположил, что какое-то количество подобных снимков могло быть сделано в Соледаре.