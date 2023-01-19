Пленный боец ВСУ: Украинцы выдают фото своих погибших за россиян

Фото: kyivcity.gov.ua

Украинцы выдают фотографии своих многочисленных погибших во время специальной военной операции за россиян. Об этом в четверг, 19 января, рассказал пленный украинский военнослужащий Ярослав Заярный, проходящий лечение в больнице в ЛНР.

— В наших украинских соцсетях показывают людей убитых, в украинской форме и говорят, что это русские, переодетые в нашу, украинскую форму. Я думаю, что это наши ребята там были, — заявил Заярный.

Раненый военнослужащий предположил, что какое-то количество подобных снимков могло быть сделано в Соледаре, где Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери, передает РИА Новости.

До этого временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в Соледаре удалось взять в плен иностранных наемников.

В свою очередь командир группы «Викинг» рассказал, что бойцы из украинских подразделений пытаются бороться с бегством и со сдачей в плен своих военнослужащих с помощью заградотрядов, состоящих из националистов, которые стреляют в спину сослуживцам.