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Офицер РФ заявил, что ВСУ борются со сдачей в плен с помощью заградотрядов из националистов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Офицер РФ заявил, что ВСУ борются со сдачей в плен с помощью заградотрядов из националистов
Фото: depositphotos

Военные ВСУ борются с бегством и со сдачей в плен с помощью заградотрядов, состоящих из националистов, которые стреляют в спину своим сослуживцам. Об этом сообщил командир группы «Викинг».

— Они понимают, что у них «спина прикрыта» их заградотрядами. Нацбатальоны стреляют в спину своим, — рассказал он.

Российский офицер отметил, что именно поэтому украинские военные оказывают активное сопротивление и «вгрызаются в каждый метр». Одним из эффективных методов действий против них сейчас стало окружение, а не штурм в лоб.

— Методика котлов имеет место, потому что это оптимально — окружили, раскатали, — цитирует командира «Викинга» РИА Новости.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил кадры с украинскими военными, которые попали в плен в районе Белогоровки. Трое пленных сообщили, что прибыли на фронт два дня назад. Один из них рассказал, что его бросили товарищи, причем они забрали его автомат взамен заклинившего.

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