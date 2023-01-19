Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими солдатами

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров разместил кадры с украинскими военными, которые попали в плен в районе Белогоровки.

— Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук поделились своими историями о том, как оказались на передовой. С основным сценарием мы хорошо знакомы. Повестка, полигон, передовая — это неизменный алгоритм действий командования ВСУ. Но сегодня мы узнали кое-какие подробности о ходе подготовки доблестных защитников Незалежной. «Кололи дрова, копали ямы» — это вся подготовка мобилизованных новобранцев, — рассказал он в Telegram-канале.

На видео трое пленных сообщили, что прибыли на фронт два дня назад. Один из них рассказал, что его бросили товарищи, причем они забрали его автомат взамен заклинившего.

— Мы сидели в землянке втроем, они вылезли первыми, у меня ноги больные, я вылез, а их след простыл. Встал, грохоты, взрывы: я упал, запутался в ветках, отключился. И тут кричат «Хохол, мы тепловик видим, не бойся, вставай, ничего не будет, бросай автомат». У меня автомата не было, я бронежилет отстегнул. Меня человек почти на руках вынес с леса, у меня ноги отказали, — заявил он.

В Соледаре удалось взять в плен иностранных наемников. Об этом 18 января сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.