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Премьер Швеции осудил инцидент с сожжением Корана у посольства Турции

Александр Афонин
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Премьер Швеции осудил инцидент с сожжением Корана у посольства Турции
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон осудил акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме, назвав это неприемлемым актом неуважения, однако, по его словам, инцидент не нарушил закона. Об этом политик заявил в своем Twitter-аккаунте в воскресенье, 22 января.

— Свобода слова — это фундаментальная часть демократии. Но то, что законно, необязательно приемлемо. Сожжение книг, которые сакральны для многих, — это глубоко неуважительный поступок. Я хочу выразить сочувствие всем мусульманам, которых оскорбило произошедшее в Стокгольме, — написал он.

Инцидент с сожжением Корана произошел накануне по инициативе лидера датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана. После этого МИД Турции обвинил Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО.

Позже глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подверг инцидент жесткой критике и отметил, что таким поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие. Он подчеркнул, что «каждый пожнет то, что посеял», а все участники этой «мерзкой выходки» навлекли на себя страшную кару.

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