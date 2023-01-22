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Минобороны: Армия России заняла выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: Армия России заняла выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении
Фото: Минобороны РФ

В процессе наступательных действий российские подразделения Восточного военного округа заняли наиболее выгодные рубежи и позиции на Запорожском направлении спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в воскресенье, 22 января.

— На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции, — говорится в сообщении.

Помимо этого, российские войска продолжали успешные наступательные действия на Донецком направлении. В результате этого в районах населенных пунктов Раздоловка, Благодатное, Краснополье и Северное была нанесено огневое поражение украинским войскам, отметили в Telegram-канале «Минобороны России».

До этого подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали переброску бронетехники западного производства в район населенного пункта Сватово.

Военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя ситуацию в беседе с «ВМ», рассказал, что Киев стягивает технику на Сватовское направление, чтобы не пропустить российские войска к Краматорску. Он пояснил, что Украина и США осознают, что взятие Россией Соледара, Артемовска и Северска откроет дорогу армии на Краматорск.

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