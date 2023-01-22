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Таролог Хуснетдинова рассказала, что не стоит делать на следующей неделе

Ирина Игнатенко
Общество
Таролог Хуснетдинова рассказала, что не стоит делать на следующей неделе
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Таролог Айгуль Хуснетдинова рассказала, как пройдет неделя с 23 по 29 января, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

На этой неделе удача улыбнется тем, кто планирует заняться учебой и сдавать экзамены. Также она будет сопутствовать врачам, научным работникам и всем людям, которые тянутся к знаниям.

Карты также советуют быть осторожным с гололедом, лучше поберечь себя. Если вы планируете водное путешествие — также будьте осторожны.

Что касается финансовых дел, то следует проявлять бдительность, обдумывая свои действия. По словам таролога, это не та неделя, на которой нужно заниматься личной жизнью и выяснять отношения, передает Пятый канал.

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой» назвала имена шести женщин, которым предначертано стать самыми лучшими мамами.

Материнство — это проявление особенного отношения к своему ребенку. Конечно, в такой сложной области нет четких правил и инструкций, поэтому ошибок не избежать.

Однако некоторые женщины умеют выстраивать правильные отношения со своими детьми и окружать их заботой и любовью, не прилагая к этому особых усилий.

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