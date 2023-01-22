Йод, шампунь и мыло: почему в России выросли цены на товары первой необходимости

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По данным Росстата, в России за прошлый год больше всего подорожали такие товары, как йод, спички, мыло, шампунь, зубная паста, женские прокладки, дезодорант и маргарин. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, почему рост цен произошел именно на эти категории товаров.

По словам специалиста, потребительская инфляция всегда выше обычной, и именно с этим связан рост цен на товары первой необходимости.

— Рост цен на данные продукты связан с обычным экономическим законом, в соответствии с которым потребительская и продовольственная инфляция всегда выше, чем в целом. Это объясняет рост цен на товары первой необходимости больше, чем на другие, — рассказал Холод.

Эксперт отметил, что человек не может отказаться от покупки базовых товаров, даже когда его доходы снижаются, и этим пользуются производители и продавцы.

— Когда цены растут, а доходы отстают, некоторые люди начинают отказываться от покупки многих вещей. Однако существуют товары, от которых они не могут отказаться. Йод, мыло, шампунь и зубная паста относятся к базовым товарам потребления. На них происходит дополнительный спрос, который стимулирует производителей и продавцов к повышению стоимости, — объяснил экономист.

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