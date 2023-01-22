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Йод, шампунь и мыло: почему в России выросли цены на товары первой необходимости

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Йод, шампунь и мыло: почему в России выросли цены на товары первой необходимости
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

По данным Росстата, в России за прошлый год больше всего подорожали такие товары, как йод, спички, мыло, шампунь, зубная паста, женские прокладки, дезодорант и маргарин. «Вечерняя Москва» узнала у доктора экономических наук Леонида Холода, почему рост цен произошел именно на эти категории товаров.

По словам специалиста, потребительская инфляция всегда выше обычной, и именно с этим связан рост цен на товары первой необходимости.

— Рост цен на данные продукты связан с обычным экономическим законом, в соответствии с которым потребительская и продовольственная инфляция всегда выше, чем в целом. Это объясняет рост цен на товары первой необходимости больше, чем на другие, — рассказал Холод.

Эксперт отметил, что человек не может отказаться от покупки базовых товаров, даже когда его доходы снижаются, и этим пользуются производители и продавцы.

— Когда цены растут, а доходы отстают, некоторые люди начинают отказываться от покупки многих вещей. Однако существуют товары, от которых они не могут отказаться. Йод, мыло, шампунь и зубная паста относятся к базовым товарам потребления. На них происходит дополнительный спрос, который стимулирует производителей и продавцов к повышению стоимости, — объяснил экономист.

18 января крупный аналитический центр привел данные, согласного которым производство российского алкоголя на фоне западных санкций выросло на 10 процентов за год. «Вечерняя Москва» узнала, какие напитки сейчас делают у нас и в чем их преимущества.

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