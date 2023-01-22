Климов предостерег Санду от «самоубийственной политики» из-за НАТО

Фото: Пресс-служба Совфеда

Если президент Молдавии Майя Санду собирается пойти на сближение с НАТО, она рискует повторить «самоубийственную политику» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил сенатор Андрей Климов.

— Неужели госпожа Санду столь безразлична к молдаванам и настолько зависима от Вашингтона, его европейских прислужников, что готова вот-вот повторить самоубийственную политику таких национал-предателей из соседней ей Украины, как Порошенко и Зеленский?! — задался вопросом политик.

Он также заявил, что проблемы Украины начались именно после переворота 2014 года, который «был прозападным». После него страна окончательно отказалась от своего суверенитета, написал Климов в Telegram-канале.

До этого Санду допустила возможность отказа республики от нейтралитета для вступления в военный альянс. Она также добавила, что если нация придет к решению об отказе республики от нейтралитета, то это должно произойти посредством демократического процесса.

В декабре 2022 года заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что сотрудничество Молдавии и НАТО разрушает безопасность республики.