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Приметы и советы

Климов предостерег Санду от «самоубийственной политики» из-за НАТО

Евгений Белоусов
В мире
Климов предостерег Санду от «самоубийственной политики» из-за НАТО
Фото: Пресс-служба Совфеда

Если президент Молдавии Майя Санду собирается пойти на сближение с НАТО, она рискует повторить «самоубийственную политику» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил сенатор Андрей Климов.

— Неужели госпожа Санду столь безразлична к молдаванам и настолько зависима от Вашингтона, его европейских прислужников, что готова вот-вот повторить самоубийственную политику таких национал-предателей из соседней ей Украины, как Порошенко и Зеленский?! — задался вопросом политик.

Он также заявил, что проблемы Украины начались именно после переворота 2014 года, который «был прозападным». После него страна окончательно отказалась от своего суверенитета, написал Климов в Telegram-канале.

До этого Санду допустила возможность отказа республики от нейтралитета для вступления в военный альянс. Она также добавила, что если нация придет к решению об отказе республики от нейтралитета, то это должно произойти посредством демократического процесса.

В декабре 2022 года заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что сотрудничество Молдавии и НАТО разрушает безопасность республики.

Россия Андрей Климов НАТО Молдавия
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