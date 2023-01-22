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Ряд трамваев задерживался на Богородском шоссе

Василий Плиткин
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Ряд трамваев задерживался на Богородском шоссе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Богородское шоссе Карта всех событий

На Богородском шоссе в районе остановки «Большая Ширяевская улица» по техническим причинам задерживаются трамваи № 4 и 25. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 22 января.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вскоре стало известно, что движение данных трамвайных маршрутов удалось восстановить.

До этого стало известно, что все трамвайные депо в Москве будут реконструированы и адаптированы под новые вагоны в 2023 году.

Так, к концу года специалисты планируют завершить работы старейшего трамвайного депо имени Апакова в центре города, куда поступят 60 новых современных трамваев, а до 2025 года построят новое Нагатинское трамвайное депо на месте бывшего седьмого троллейбусного парка.

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