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WP: Большинство бойцов ВСУ с Западной Украины гибнут на фронте

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
WP: Большинство бойцов ВСУ с Западной Украины гибнут на фронте
Фото: gur.gov.ua

Большинство солдат ВСУ с Западной Украины погибает на фронте. Об этом сообщает газета The Washington Post в воскресенье, 22 января.

По оценкам главы администрации поселка Новый Ярычев во Львовской области Петра Соколовского, около 600 местных жителей участвуют в боевых действиях. Большинство из них, отмечает он, впоследствии погибают.

О большом количестве погибших среди своих знакомых рассказала и директор школы села Неслухов Оксана Сервило. Погибших на фронте привозят каждый день, рассказала женщина Washington Post.

20 января издание Der Spiegel сообщило, что Федеральная разведывательная служба Германии представила депутатам бундестага доклад о ситуации на Украине. В документе специалисты приводят сведения о крупных потерях украинской армии в районе Артемовска.

До этого пленный украинский мобилизованный, который принимал участие в боях под Артемовском, рассказал о гибели целой роты своих сослуживцев. Он заявил, что командование Украины и иностранные наемники относились к мобилизованным украинцам как к пушечному мясу.

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