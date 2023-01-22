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Синоптики спрогнозировали сугробы до 34 сантиметров в Москве до конца месяца

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
Синоптики спрогнозировали сугробы до 34 сантиметров в Москве до конца месяца
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

К концу января погода в Москве вновь обретет зимние черты, снежный покров в городе будет достигать 34 сантиметров. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщили в центре погоды «Фобос».

— Высота снежного покрова в Москве заметно подрастет — с нынешних 23 сантиметров до 29–34 сантиметров. К наступлению февраля природа вновь приобретет зимние черты, — говорится в сообщении.

Обычно в эти дни наступает самое холодное время за всю зиму. Однако в этом году все обойдется лишь небольшими морозами, которые придут на смену потеплению последних дней.

Заключительная неделя января в регионе ознаменуется мягкими морозцами. Однако температура воздуха все равно на 3 или 5 градусов будет превышать положенную климатическую норму, отмечается на сайте «Фобоса».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что отсутствие осадков, солнце и морозы до 3–7 градусов днем прогнозируются в Москве в начале следующей недели.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что всю предстоящую неделю в столице ожидается небольшой мороз, при этом погода будет довольно комфортной. К концу недели возможно увеличение количества осадков.

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