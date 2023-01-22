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Макрон: Германия и Франция должны стать пионерами возрождения ЕС

Евгений Белоусов
В мире
Макрон: Германия и Франция должны стать пионерами возрождения ЕС
Фото: shutterstock

Франция и Германия должны стать пионерами возрождения всей Европы. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

— В первую очередь — пионерами в совместном построении новой энергетической модели. Мы должны ускорить на европейском уровне общественные и частные инвестиции, необходимые для преобразований в области экологии, — сказал глава государства.

По мнению лидера, Париж и Берлин также должны стать пионерами в области инноваций и технологий, чтобы построить процветающее, экологичное будущее Европы.

Макрон также призвал сделать из континента «чемпиона новых технологий и искусственного интеллекта», передает РИА Новости.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что весь ЕС сможет окончательно избавиться от российских энергоресурсов уже до конца этого года.

Россия может возобновить поставки электроэнергии в Европу, в том числе в Финляндию и прибалтийские страны. Прогноз «Системного оператора» свидетельствует, что страна может поставить в Финляндию до четырех миллиардов киловатт электроэнергии в час в 2023 году.

Франция Эммануэль Макрон Германия Европа
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