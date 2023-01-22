В Швейцарии предупредили о незаконности передачи Украине активов России

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Передача Украине конфискованных у граждан России активов будет нарушением прав собственности. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил министр экономики Швейцарии Ги Пармелен.

В вопросе украинского конфликта Швейцария, утверждает глава ведомства, выступает на стороне международного права. Право собственности в конфедерации является основополагающим, пояснил министр.

По закону нельзя передавать активы граждан одной страны проживающим в другой стране, заявил Пармелен в интервью газете Le Matin Dimanche.

До этого сообщалось, что американские власти планируют начать передачу части конфискованных российских активов в пользу Украины. Соответствующая инициатива была включена в конце декабря в закон о федеральном бюджете США на 2023 год.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что планы США о передаче российских активов подрывают к ней доверие как к «гаранту» свободного предпринимательства. Таким образом страна, как подчеркивается, сама подрывает доверие к своей и международной финансовой системам.