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В Госдуме заявили, что Арестович подписал себе приговор после слов о ВСУ

Евгений Белоусов

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Ситуация в Донбассе
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В Госдуме заявили, что Арестович подписал себе приговор после слов о ВСУ
Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович подписал себе приговор словами о возможном поражении страны. Об этом в воскресенье, 22 января, заявил первый замглавы комитета Госдумы по госстроительству Даниил Бессарабов.

— У меня складывается впечатление, что Арестович своими выводами о поражении ВСУ подписал себе приговор. Такое киевский преступный режим не способен простить, — сказал парламентарий.

По мнению депутата, власти Украины уже не раз пресекали свободу слова самыми жесткими методами. Поэтому случай с Арестовичем вряд ли окажется исключением, передает слова Бессарабова РИА Новости.

Недавно Арестович заявил, что победа Украины в конфликте с Россией более не является гарантированной. Он подчеркнул, что с 14 января «перестало быть похоже», что ВСУ одержат победу на поле боя.

17 января он написал заявление об увольнении. Основной причиной отставки стала ситуация с обрушением жилого дома в Днепропетровске. По мнению Арестовича, упавшую на жилой многоэтажный дом в городе ракету сбила украинская система ПВО.

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