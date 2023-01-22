ДТП на путях привело к задержке ряда трамваев на улице Радио

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Москва, улица Радио Карта всех событий

На улице Радио в районе остановки «Лефортовская набережная» из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № 4, 37 и 50. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в воскресенье, 22 января.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позднее в Дептрансе сообщили, что движение трамваев на улице было восстановлено.

До этого стало известно, что все трамвайные депо в Москве будут реконструированы и адаптированы под новые вагоны в 2023 году.

Так, к концу года специалисты планируют завершить работы старейшего трамвайного депо имени Апакова в центре города, куда поступят 60 новых современных трамваев.