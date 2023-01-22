Советник главы офиса Зеленского Подоляк оскорбил немцев, выступающих против помощи Киеву

Фото: president.gov.ua

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк грубо оскорбил депутатов бундестага, которые выступают против поставок современных немецких танков Украине.

Он, не уточнив имя, процитировал парламентария Германии, который раскритиковал идею отправки киевскому режиму танков Leopard 2.

— Вы понимаете, насколько омерзителен этот человек. А в бундестаге равнодушно сидят в телефонах, никто не поднял глаза, — возмутился Подоляк на украинском телеканале Freedom.

По его словам, желание немцев сотрудничать с РФ так, как это было до начала конфликта, перевешивает стремление помогать Украине, сообщает РИА Новости.

22 января решение канцлера ФРГ Олафа Шольца касательно поставки танков Украине вызвало скандал среди немецкого руководства. Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от немецкого лидера дать объяснение политике страны касательно военной поддержки Украины.

В свою очередь председатель фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених заявил, что при решении вопроса о поставках техники нужно опираться на здравомыслие.