Московский библиотекарь Молявина назвала шесть книг для чтения с детьми

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Библиотекарь столичной Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара Марина Молявина перечислила шесть книг для детей разного возраста, которые отлично подойдут для семейного чтения, сообщается на сайте столичной мэрии.

Для детей младшего возраста она порекомендовала книгу «Облачные булочки» писательницы и иллюстратора Пэк Хины из Южной Кореи. В ней рассказывается о котятах, которые помогают отцу-коту собираться на работу.

Еще один хороший вариант — это сказка о жадном бельчонке «Это точно последняя» Оливье Таллека.

— Бельчонок очень любит лакомиться шишками. Их так много, и все они принадлежат ему! Конечно, бельчонку хочется все и сразу. Закончиться это может грустно, например проблемами с животиком, — рассказала библиотекарь.

Для детей постарше она посоветовала «Переполох в опере» Фульвио Топиццы, книга является «энциклопедией оперной жизни». Благодаря произведению ребята узнают значение профессиональных терминов музыкантов.

Также Молявина сообщила, что стоит обратить внимание на писателя Микеле д'Иньяцио и его произведение «Безработный Дед Мороз. Приключения под Новый год», а также на Клаудию Шрайбер и ее книгу «Соло для Клары».

Старшеклассникам же она порекомендовала повесть о взаимоотношениях дочки-подростка с матерью «Я, не я, Жанна» Александры Зайцевой.

Новая книга о прорыве блокады Ленинграда появилась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории». Об этом сообщили в пресс-службе Главного архивного управления столицы (Главархив).