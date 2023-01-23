Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Вильфанд сообщил об аномальном потеплении в нескольких регионах России

Юлия Курганова
Общество
Вильфанд сообщил об аномальном потеплении в нескольких регионах России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Температура на 8-12 градусов выше нормы ожидается в Свердловской, Нижегородской, Омской, Томской, Новосибирской и Кировской областях и других российских регионах в конце недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Северную половину Урала ожидает потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Это касается также Новосибирской, Омской, Томской областей. В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10-12 градусов выше нормы — Нижегородская, Кировская области и Пермский край, — рассказал он.

Также синоптик сообщил, что в центральных и южных районах Красноярского края температура будет на 12 градусов выше нормы к концу недели.

Вильфанд отметил, что Центральный федеральный округ ожидает теплая погода в течение всей недели.

— Несмотря на понижение температуры в центре России, аномалии будут составлять плюс 2-4 градуса, — цитирует его ТАСС.

Из-за гололедицы в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности до утра вторника, 24 января. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

Роман Вильфанд Россия Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте