Вильфанд сообщил об аномальном потеплении в нескольких регионах России

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Температура на 8-12 градусов выше нормы ожидается в Свердловской, Нижегородской, Омской, Томской, Новосибирской и Кировской областях и других российских регионах в конце недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Северную половину Урала ожидает потепление. Уже в конце недели в Екатеринбурге температура будет выше нормы на 8-10 градусов. Это касается также Новосибирской, Омской, Томской областей. В северной половине Приволжского федерального округа тоже температура будет на 10-12 градусов выше нормы — Нижегородская, Кировская области и Пермский край, — рассказал он.

Также синоптик сообщил, что в центральных и южных районах Красноярского края температура будет на 12 градусов выше нормы к концу недели.

Вильфанд отметил, что Центральный федеральный округ ожидает теплая погода в течение всей недели.

— Несмотря на понижение температуры в центре России, аномалии будут составлять плюс 2-4 градуса, — цитирует его ТАСС.

Из-за гололедицы в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности до утра вторника, 24 января. Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.