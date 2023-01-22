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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до 24 января

Евгений Белоусов

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Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы объявили в Москве до 24 января
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Из-за гололедицы в Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности до утра вторника, 24 января. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщили в Гидрометцентре России.

— Прочие опасности. Период предупреждения до 10:00 24 января. Гололедица, — говорится в сообщении.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье, отмечается на сайте Гидрометцентра.

До этого в центре погоды «Фобос» сообщили, что в Москву вернутся зимние морозы, а снежный покров в городе будет достигать 34 сантиметров.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что отсутствие осадков, солнце и морозы до 3–7 градусов днем прогнозируются в Москве в начале следующей недели.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», что в предстоящую неделю в городе ожидается небольшой мороз, но погода будет довольно комфортной.

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