Рогов заявил, что ВСУ отошли от села Каменское Запорожской области

Фото: Минобороны РФ

Украинская армия отступила из села Каменское, в настоящее время это серая зона. Об этом в понедельник, 23 января, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Благодаря нашим наступательным действиям украинские боевики выбиты из села Каменское и в данный момент находятся в северных окрестностях села. Село расположено на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра, — рассказал он.

Рогов добавил, что на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.

Каменское является важным населенным пунктом, взятие под контроль которого позволит ВС России продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а потом и к Запорожью, передает РИА Новости.

До этого Рогов сообщил, что российская армия сосредоточила проведение наступательных действий в районе населенных пунктов Орехов и Гуляйполе Запорожской области. Он добавил, что на текущий момент в этих населенных пунктах проходят активные боестолкновения.