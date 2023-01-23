NYT: Берлин не поставляет Киеву танки из-за нацисткой агрессии в годы Второй мировой войны

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Нежелание властей ФРГ поставлять Украине танки проистекает из истории нацисткой агрессии в годы Второй мировой войны. Такое мнение высказали обозреватели издания New York Times Стивен Эрлангери и Эрика Соломон.

Они уверены, что в Германии не забыли катастрофические исторические события, а опросы общественного мнения показывают нежелание граждан страны поставлять танки.

— Нежелание Германии здесь можно выразить одним словом, и это «история». Немцы хотят, чтобы их считали партнерами, а не агрессорами, и они особенно чувствительны к поставкам оружия в регионы, где исторически немецкое оружие использовалось для убийства миллионов людей, — заявил Стивен Сокол, президент Американского совета по Германии.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк грубо оскорбил депутатов бундестага, которые выступают против поставок современных немецких танков Украине. Он, не уточнив имя, процитировал парламентария Германии, который раскритиковал идею отправки киевскому режиму танков Leopard 2.