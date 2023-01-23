Рогозин сообщил о захвате российскими военными терминалов Starlink в ДНР

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Бойцам Донецкой народной республики удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink американского бизнесмена Илона Маска, которыми пользовались ВСУ. Об этом сообщил в понедельник, 23 января, бывший глава Роскосмоса и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

— Средства космической связи — особая тема. Мы знаем, какую пользу и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются украинские военные, и вот эти, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Оно у нас затрофеено, мы им располагаем, — рассказал он в интервью РИА Новости.

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ЮВО освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 января. Потери ВСУ среди личного состава составляют до 50 бойцов убитыми и ранеными. Также российские военнослужащие уничтожили две бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30.