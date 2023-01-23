Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Рогозин сообщил о захвате российскими военными терминалов Starlink в ДНР

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Рогозин сообщил о захвате российскими военными терминалов Starlink в ДНР
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Бойцам Донецкой народной республики удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink американского бизнесмена Илона Маска, которыми пользовались ВСУ. Об этом сообщил в понедельник, 23 января, бывший глава Роскосмоса и руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин.

— Средства космической связи — особая тема. Мы знаем, какую пользу и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются украинские военные, и вот эти, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Оно у нас затрофеено, мы им располагаем, — рассказал он в интервью РИА Новости.

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ЮВО освободили населенный пункт Двуречье в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 января. Потери ВСУ среди личного состава составляют до 50 бойцов убитыми и ранеными. Также российские военнослужащие уничтожили две бронемашины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30.

Украина Дмитрий Рогозин Спецоперации Армия ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте