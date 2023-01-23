Диетолог Стародубова дала советы по употреблению выпечки

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Не следует есть выпечку каждый день, при разнообразном и сбалансированном рационе иногда можно себе позволить 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка пирога в день. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

— Пироги и другая выпечка — калорийная пища, поэтому даже здоровым людям, не страдающим избыточной массой тела, следует соблюдать меру. Избыточный по калорийности рацион питания приводит к появлению избыточной массы тела, ожирению и ассоциированных с ним заболеваний. Сложно полностью отказаться от любимых пирожков, а вот ограничить размер порции и частоту их употребления можно, — сообщила она.

Медик отметила, что наибольшее количество жиров содержится в слоеном тесте, на втором месте находится сдобное. Наименьшее количество жиров и сахара используется при приготовлении так называемого постного дрожжевого теста и несладкого бисквитного теста.

Также диетолог добавила, что для начинки рекомендуется делать выбор в пользу продуктов с низким содержанием сахара, соли и жиров. Это могут быть капуста, тыква, зелень, фасоль, горох, чечевица. Для мясного пирога лучше выбрать сорта мяса и птицы с низким содержанием жира — цыпленок, кролик, индейка, также можно использовать рыбу.

Стародубова посоветовала начинку для пирогов с фруктами и ягодами приготовить из свежих или замороженных продуктов. При приготовлении начинки и пирожков лучше избегать обжаривания, и отдавать предпочтение печеной выпечке, передает РИА Новости.

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