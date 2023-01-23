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Приметы и советы

Диетолог Стародубова дала советы по употреблению выпечки

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Диетолог Стародубова дала советы по употреблению выпечки
Фото: Pexels

Не следует есть выпечку каждый день, при разнообразном и сбалансированном рационе иногда можно себе позволить 2-3 маленьких пирожка или 1-2 кусочка пирога в день. Об этом рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

— Пироги и другая выпечка — калорийная пища, поэтому даже здоровым людям, не страдающим избыточной массой тела, следует соблюдать меру. Избыточный по калорийности рацион питания приводит к появлению избыточной массы тела, ожирению и ассоциированных с ним заболеваний. Сложно полностью отказаться от любимых пирожков, а вот ограничить размер порции и частоту их употребления можно, — сообщила она.

Медик отметила, что наибольшее количество жиров содержится в слоеном тесте, на втором месте находится сдобное. Наименьшее количество жиров и сахара используется при приготовлении так называемого постного дрожжевого теста и несладкого бисквитного теста.

Также диетолог добавила, что для начинки рекомендуется делать выбор в пользу продуктов с низким содержанием сахара, соли и жиров. Это могут быть капуста, тыква, зелень, фасоль, горох, чечевица. Для мясного пирога лучше выбрать сорта мяса и птицы с низким содержанием жира — цыпленок, кролик, индейка, также можно использовать рыбу.

Стародубова посоветовала начинку для пирогов с фруктами и ягодами приготовить из свежих или замороженных продуктов. При приготовлении начинки и пирожков лучше избегать обжаривания, и отдавать предпочтение печеной выпечке, передает РИА Новости.

Ежедневно готовить здоровый завтрак может быть непросто, когда полки магазинов завалены полуфабрикатами, как сладкие хлопья, выпечка или батончики мюсли. Однако, если нужно сбросить вес, стоит выбирать цельные продукты, насыщенные питательными веществами. Диетолог Лиза Ричардс назвала отличный вариант, который можно есть каждый день на пути к идеальной форме.

Здоровье выпечка Продукты
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