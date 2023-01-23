Рогозин заявил, что обстрелявший его расчет ВСУ отслеживается и будет уничтожен

Фото: ЦИК РФ

Бывший глава Роскосмоса, руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил, что спутниковые фото позволили установить гаубицу, из которой на него совершили покушение в Донецке, ее боевой расчет отслеживается и будет уничтожен.

— Так как я работал четыре года в госкорпорации «Роскосмос», у меня там есть друзья и партнеры. Я запросил точную карту, снимок, который был сделан в этот вечер одним из космических аппаратов. Мы установили то орудие, из которого производился выстрел. Мы продолжаем отслеживать этот боевой расчет, который по нам вел огонь. Я надеюсь, вернувшись, их найти и уничтожить, — рассказал он.

Рогозин отметил, что это для дело чести, так как он потерял при покушении двух друзей, с которыми много лет работал.

— Это мои братья, я потерял там близких людей, членов моей семьи, поэтому и как мужчина, и как офицер я обязан просто операцию «Возмездие» реализовать, — цитирует его РИА Новости.

4 января Рогозин направил послу Франции в РФ Пьеру Леви осколок от снаряда, который ранил его в результате обстрела гостиницы в Донецке. Причиной для отправки подобной посылки стали результаты исследования Следственного комитета.