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Работники медучреждений Москвы окончили программу обучения по информационной безопасности

Александр Афонин
Город
Работники медучреждений Москвы окончили программу обучения по информационной безопасности
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В декабре прошлого года сотрудники медучреждений столицы окончили первый поток обучающей программы по информационной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 23 января.

— Подготовка собственных кадров в сфере информационной безопасности позволит повысить общую цифровую грамотность специалистов, а материалы курса станут основой для построения выверенной стратегии информационной безопасности для систем в сфере здравоохранения, — сказал начальник отдела обеспечения осведомленности управления информационной безопасности Департамента информационных технологий города Москвы Валерий Комаров.

Программа разрабатывалась с учетом требований регионального законодательства и структуры управления городом. Ежегодно обучение по ней могут пройти около 350 специалистов. По окончании курса участники получают удостоверение, свидетельствующее о повышении квалификации, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что свыше тысячи будущих сотрудников флагманских центров больниц прошли тренинги по стрессоустойчивости. Занятие длилось восемь часов в интерактивном формате с использованием видеоматериалов и анализа ситуаций, которые могут возникнуть.

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