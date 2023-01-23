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Жилой дом по программе реновации появится в районе Фили-Давыдково

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Жилой дом по программе реновации появится в районе Фили-Давыдково
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Москва, улица Пивченкова Карта всех событий

Мосгосэкспертиза согласовала проект строительства нового жилого дома, который будет возведен по программе реновации на улице Пивченкова. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 23 января.

По словам председателя Москомэкспертизы Анны Яковлевой, в рамках строительства специалисты оборудуют культурно-досуговый центры, который войдет в состав одного из корпусов. Здесь юные москвичи смогут посещать занятия студии раннего развития, декоративно-прикладного творчества, хореографии и так далее.

Сама новостройка будет состоять из двух корпусов, объединенных подземной парковкой. Первая часть здания, согласно проекту, будет состоять из трех секций, вторая — из шести, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Люблино возведут дом в рамках программы реновации. Специалисты в ходе работ выполнят полную отделку квартир, а также установят сантехнику и кухонные плиты. В доме 60 квартир будут однокомнатными, 110 — двухкомнатными и 50 — трехкомнатными.

Москва Реновация Район Фили-Давыдково
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