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«Это какой-то вирус»: Аниканова отреагировала на слухи о болезни Костомарова

Араз Салехов
Общество
«Это какой-то вирус»: Аниканова отреагировала на слухи о болезни Костомарова
Фото: Youtube / Кубань 24

Уже как две недели олимпийский чемпион Роман Костомаров борется с тяжелым заболеванием, в Сети распространяются слухи о причинах его болезни — в частности, говорят, что фигурист заболел из-за катания на катке. Однако давняя подруга спортсмена российская актриса Мария Аниканова не согласилась с такой версией.

— Я не согласна с предположениями, которые выдвигают, что он заболел, катаясь на катке. Думаю, это какой-то вирус, — пояснила она.

При этом полными сведениями о состоянии здоровья Костомарова не владеет даже супруга олимпийского чемпиона, сказала Аниканова в эфире передачи «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что Костомаров на новогодних праздниках принимал участие в нескольких шоу и проводил выступления как на открытых, так и на закрытых катках. По ее мнению, это могло стать шоком для организма.

Недавно появилась информация об улучшении состояния здоровья фигуриста. Прогнозы медицинских специалистов стали более оптимистичные, однако ситуация до сих пор остается очень сложной.

Мать спортсмена Валентина Костомарова сообщила, что семья олимпийского чемпиона надеется на лучшее и благодарна за поддержку со стороны всех, кто переживает за него. По ее словам, она пока не навещала сына в больнице, а информацию о его состоянии в основном узнает от его супруги Оксаны Домниной.

Спорт Здоровье Роман Костомаров
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