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«Слава врачам»: стало известно об улучшении состояния здоровья Костомарова

Араз Салехов
Общество
«Слава врачам»: стало известно об улучшении состояния здоровья Костомарова
Фото: YouTube / Кубань 24

Российский фигурист Роман Костомаров постепенно идет на поправку. Об этом стало известно в субботу, 21 января.

— Динамика улучшается. Прогнозы стали более оптимистичные, но ситуация по-прежнему еще очень сложная. Хотя, конечно, не настолько, как несколько дней назад. Слава врачам, — рассказал источник, который хорошо знаком с ситуацией.

Как пишет Sport24, состояние спортсмена улучшается.

Накануне источник сообщил, что, несмотря на положительные сдвиги в состоянии российского фигуриста, у него все еще имеются серьезные проблемы со здоровьем. По словам источника, все продолжают верить в то, что организм спортсмена продолжит бороться с болезнью.

На днях появилась информация о том, что в состоянии фигуриста появились положительные сдвиги. После этого стало известно, что врачи планируют отключить Романа Костомарова от аппарата для проведения экстракорпоральной мембранной оксигенации.

По словам олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, Костомаров на новогодних праздниках принимал участие в нескольких шоу и проводил выступления как на открытых, так и на закрытых катках, что могло стать шоком для организма. Однако отец спортсмена назвал эти слова «нелепостью».

Здоровье Медицина Фигурное катание Роман Костомаров
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