AP: Служившие на ядерной базе США разведчики заболели лимфомой

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Девять американских офицеров, которые служили на ядерной базе ВВС США Мальмстрем, заболели неходжкинской лимфомой. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила обозреватель Associated Press Тара Копп.

— Согласно январскому брифингу подполковника Космических сил США Дэниела Сибека, у девяти офицеров диагностировали неходжкинскую лимфому, — написала она.

По информации журналиста, заболевшие военные были назначены для работы ракетчиками 25 лет назад. На тот момент на базе располагалось 150 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

В процессе выполнения задач ракетчики спускались глубоко под землю, где располагался оперативный бункер. Периодически они оставались в нем на несколько дней, чтобы при необходимости осуществить пуск снарядов.

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