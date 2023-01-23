Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

AP: Служившие на ядерной базе США разведчики заболели лимфомой

Александр Афонин
В мире
AP: Служившие на ядерной базе США разведчики заболели лимфомой
Фото: Unsplash

Девять американских офицеров, которые служили на ядерной базе ВВС США Мальмстрем, заболели неходжкинской лимфомой. Об этом в понедельник, 23 января, сообщила обозреватель Associated Press Тара Копп.

— Согласно январскому брифингу подполковника Космических сил США Дэниела Сибека, у девяти офицеров диагностировали неходжкинскую лимфому, — написала она.

По информации журналиста, заболевшие военные были назначены для работы ракетчиками 25 лет назад. На тот момент на базе располагалось 150 шахт для запуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III.

В процессе выполнения задач ракетчики спускались глубоко под землю, где располагался оперативный бункер. Периодически они оставались в нем на несколько дней, чтобы при необходимости осуществить пуск снарядов.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, какие варианты ядерного оружия стоят на вооружении российской армии и насколько этот арсенал способен отразить удары НАТО в случае агрессии Запада. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, вооружение России включает в себя целый комплекс систем.

Онкология США Ядерное оружие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте